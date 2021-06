Millones de estadounidenses no tuvieron respuesta adecuada a la vacuna de Covid-19

Millones de estadounidenses que toman inmunosupresores no tienen anticuerpos contra el coronavirus a pesar de haberse aplicado las dos dosis, ya que estos medicamentos no permiten que las vacunas hagan su efecto.

Así fue el caso de June Tatelman quien descubrió que no tenía anticuerpos contra el Covid-19 tras vacunarse. Su médico leyó que en algunas personas que toman ciertos medicamentos las vacunas no los protegen y decidió comprobarlo y luego de un examen descubrió que no tenía inmunidad.

La mujer de 73 años toma una medicina que suprime el sistema inmunológico para tratar los vasos sanguíneos inflamados de sus pulmones.

La salud de estos individuos depende de que el resto de personas sí se vacune.

"Incluso si crees que no lo necesitas, piensa en esto como una donación de tu propia buena voluntad a aquellos que son más vulnerables, Es la mejor esperanza que tienen", dijo Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud este jueves a CNN.

Según un artículo publicado con la autoría de la Dra. Beth Wallace, reumatóloga, y su equipo de la Universidad de Michigan, unos 60 millones (de 329 millones de estadounidenses) toman medicamentos inmunosupresores. Su base de datos no incluía a las personas con Medicare que podrían ser más propensas a tomar esos medicamentos.

Durante lar pruebas de las vacunas contra el covid-19 en ensayos clínicos el año pasado, las farmacéuticas excluyeron a las personas que tomaban medicamentos inmunosupresores, por ello no se supo si la vacuna funcionaría para ellos.

Ante esta situación no hay respuesta certera y los expertos no se saben qué hacer.

"Para aquellos pacientes que no tienen anticuerpos o no producen una respuesta de anticuerpos tan robusta, aún no sabemos si estarán protegidos", explica un comunicado de la Sociedad de Leucemia y Linfoma.

"Hay otros tipos de inmunidad que pueden proporcionar protección. Las células inmunitarias conocidas como células T pueden desempeñar un papel en la capacidad de nuestro sistema inmunitario para protegernos contra el covid-19", agregan.

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) quieren determinar qué enfoques pueden funcionar mejor si la vacuna falla en personas inmunodeprimidas.

"Tendremos que averiguar qué tenemos que hacer si queremos proteger adecuadamente a estas personas", dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los NIH, a CNN.