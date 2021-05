EE.UU. le informa a sus ciudadanos que pueden regresar al país con pasarte vencido

Todos aquellos estadounidenses que están fuera de su país y tengan vencido su pasaporte desde inicio del 2021 pueden regresar, según anunciaron las autoridades de aquel país.

La embajada de los Estados Unidos en Guatemala avisa que todos aquellos ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el extranjero y tengan pasaporte vencido desde el inicio del 2021 podrán viajar para regresar a EEUU.

Esta autorización estará vigente durante el presente año. Si bien, el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de no visitar Guatemala debido a la pandemia del Covid-19, existen estadounidenses viviendo el Guatemala.

De acuerdo con el Portal de Datos Mundiales sobre Migración son 84,300 extranjeros viviendo en territorio guatemalteco de diferentes nacionalidades, los cuales representan menos de 0.8% de la población que habita Guatemala.

Sin embargo, se está facilitando el regreso de los estadounidenses a su paìs de origen debido a la pandemia.

Cerrado por el día de los caídos

Así mismo, la embajada también informa que este lunes 31 de mayo permanecerá cerrada junto a sus oficinas consulares por la conmemoración del Día de los Caídos en Guerra, pero reanudarán actividades el martes 1 de junio.