Bajas temperaturas se prevén para este domingo en estos sectores del país.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó que este 29 de noviembre las bajas temperaturas persistirán en el Altiplano Central, Valle de Oriente y sectores de Occidente.
En estos sectores se incluyen departamentos como la Ciudad de Guatemala y sectores aledaños donde se sentirán estas condiciones climáticas.
El frio estará acompañado de viento desde horas de la tarde y perdurará hasta caer la noche. Estas condiciones se extenderán al lunes 30 de noviembre dado que ingresará un frente frío al territorio nacional.
Sin embargo, los expertos prevén que en horas de la mañana se registre alta radiación solar en el país con nubosidad dispersa que favorecerá un clima cálido en el sur del país.
Ante estas condiciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) aconseja a la población protegerse del frío y abrigarse correctamente para evitar enfermedades.