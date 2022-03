¿Cuántos han muerto por la guerra en Ucrania? Estas son las cifras

Estas son las cifras oficiales de la guerra en Ucrania desde que inició la invasión rusa hace una semana

El Ministerio de Defensa Ruso ha divulgado que 498 soldados han muertos y 1,600 están heridos, es el primer reporte que se da desde que reconoció tener bajas, según la agencia de noticias rusa TACC

"Desafortunadamente , entre nuestros camaradas que participan en una operación militar especial, hay pérdidas "498 militares rusos murieron en el cumplimiento del deber. Se está brindando toda la asistencia posible a las familias de las víctimas. 1,597 de nuestros camaradas resultaron heridos", dijo el general de división Igor Konashenkov, representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, según detalla el comunicado.

Portal web de la agencia rusa de noticias TACC. (Foto: captura de pantalla)

Por su lado, los servicios de emergencia de Ucrania aseguran que han fallecido 2 mil civiles y 875 mil se han refugiado. Además, se estima que 4 millones saldrán del país.

La ofensiva rusa ha hecho constantes bombardeos que han destruido cientos de edificios, así como infraestructuras de transporte, hospitales, guarderías y hogares.

Vladimir Putin ha endurecido la ofensiva en el séptimo día de la guerra con el lanzamiento de paracaidistas sobre Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, donde siguen los combates y donde el Ayuntamiento ha sido alcanzado por un misil.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2 — United Nations (@UN) March 2, 2022

Este miércoles, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha aprobado una resolución condenando la invasión rusa de Ucrania con 141 votos a favor, cinco en contra y 34 abstenciones.

Los países que han votado negativamente son: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria.

Entre las abstenciones destacan China, India y Sudáfrica. Si bien el resultado no es vinculante, habitualmente se considera que estas votaciones tienen un peso político al mostrar la postura de la comunidad internacional en su conjunto.