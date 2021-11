Este actor es uno de los confirmados para "Pasión de Gavilanes"2

"Pasión de Gavilanes" se prepara para una segunda parte luego del gran éxito obtenido. Danna García y Mario Cimarro están confirmados, pero hay más.

Tras confirmar que sí habría una segunda temporada de la telenovela "Pasión de Gavilanes", uno de los actores principales, Michel Brown, quien encarnó el personaje de Franco, había anunciado que no participaría en esta nueva entrega. Pero al parecer cambió de opinión.

Danna García dio declaraciones al respecto y confirmó: “Sí va a estar Michel, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino más bien a él. En todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos, todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, sino del universo Gavilanes, entonces va a ser diferente”.



Michele Brown en su papel como Franco Reyes. (Foto: Instagram)

Además, el mismo Brown reforzó la confirmación en sus redes sociales con una foto en la que aparece el sombrero que usó su personaje en la telenovela. “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento qué haremos con él”, dijo el actor sin dar más detalles.

La primera temporada de Pasión de Gavilanes fue escrita por Julio Jiménez, basándose en Las aguas mansas de 1994, también escrita por él, y se estrenó el 21 de octubre de 2003, finalizando el 23 de julio de 2004 con gran éxito. En ella se narra la historia de amor entre dos familias con un historial de enemistad, los Reyes y las hermanas Elizondo. La segunda temporada ya se está grabando y podría estar lista en 2022.