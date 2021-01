¿Desde cuándo ya no se utilizarán bolsas plásticas ni pajillas?

¿Sigues utilizando bolsas plásticas, pajillas y duroport? Es momento de buscar otro mecanismo para llevar tus compras, ya que este año entra en vigencia la prohibición para utilizar esos artículos en todo el país.

El 19 de septiembre de 2019 fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 189-2019, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) en donde se prohibe el uso y distribución de bolsas plásticas en sus diferentes presentaciones, formas y diseños.

También se estableció una prohibición para los vasos, platos y cualquier otro producto desechable fabricado con poliestireno expandido, más conocido como duroport.

Se establecieron dos años de gracia para que las personas se fueran adaptando, los cuales empezaban un día después de que el Acuerdo fuera publicado en el diario oficial.

TE PUEDE INTERESAR:

Y ¿sabes qué? Ese período de gracia termina este 20 de septiembre próximo, por lo que si aún no te has acostumbrado a no utilizar todos estos productos, aún tienes nueve meses para comenzar a buscar alternativas.

Aunque algunos comercios grandes comenzaron el proceso de adaptación, pero la mayoría del sector informal continúa utilizando bolsas plásticas y productos de duroport, por lo que es necesario buscar otras medidas para transportar tus compras o consumir alimentos que no impliquen el uso de poliestireno.

Acuerdo Gubernativo 189-2019 sobre regulación y prohibición de bolsas y pajillas plásticas, vasos y platos desechables de un solo uso y de poliestireno expandido (duroport) en sus diferentes presentaciones. pic.twitter.com/OM4YFpSKKf — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) September 20, 2019

Hasta el momento, 18 municipios han prohibido el uso de plásticos y desechables. En muchos de ellos hubo resistencia al principio, pero poco a poco se fueron adaptando y ahora utilizan novedosos artículos como la hoja de mashan o regresaron a las servilletas de tela y recipientes no desechables.

Los municipios donde no se utilizan bolsas plásticas o duroport son:

Esquipulas, Chiquimula San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz San Juan Chamelco, Alta Verapaz San Juan Ixcoy, Huehuentenango San Pedro Sacatepéquez, San Marcos Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez Antigua Guatemala, Sacatepéquez Villa Canales, Guatemala San Juan Sacatepéquez, Guatemala San Miguel Petapa, Guatemala San Miguel Chicaj, Baja Verapaz Acatenango, Chimaltenango San Lucía Utatlán, Sololá San Andrés Semetabaj, Sololá San Pedro La Laguna, Sololá Cantel, Quetzaltenango.

El Acuerdo establece algunas excepciones, una de ellas es el uso de desechables en los materiales e insumos para fines médicos o terapéuticos, así como los productos que estén sellados de fábrica con material de plástico o poliestireno.