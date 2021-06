Este es el delantero que el FC Barcelona quiere para hacerle competencia al Kun Agüero

Se trata de un delantero por el que también interesados el Arsenal, La roma y el Barcelona.

La contratación planteada del Barcelona que le hace competencia al Kun Agüero, trata de Alexander Isak. El delantero de la Real Sociedad tiene un riesgo importante para los intereses del club.

Los pretendientes sobre Alexander no faltan, entre ellos están, el Arsenal, la Roma y el Barcelona. Las ofertas y el interés no es de extrañarse, pues las últimas temporadas con la Real Sociedad marco de 16 a 17 goles, lo que pone al jugador hoy en día un valor al alza por el nivel deportivo en el joven de 21 años.

Ejemplo del interés en el sueco son las noticias de Londres, las cuales señalan al Arsenal poner la mira en Alexander.

El Barcelona hace cada vez más larga lista de pretendientes a contratar sumando la del sueco.

El futuro de Isak

La Real Sociedad mantiene una cierta incertidumbre en Isak, ya que el futuro del sueco a pesar de que Roberto Olabe, director de fútbol asegura estar tranquilo con la situación.

Hasta el momento ningún club ha contactado a la Real Sociedad para hacer una oferta formal por Alexander. Sin embargo el club es consciente del interés que le rodea.

Tal es el caso del Arsenal quienes incluso se han puesto en contacto con sus representantes para interesarse por su situación. Saben que una buena Europa del sueco le dispararía su cotización y el interés de los grandes clubes europeos.

El Arsenal también recuerda que no es que Isak termine el contrato con ellos, sino también la vinculación con el Real Madrid el cual no termina hasta 2024, la cláusula de rescisión va de 70 millones de euros, algo que en la crisis del fútbol parece complicado, incluso con el peligro de los 30 millones que cuesta para el Borussia Dortmund. Porque la Real trabaja también en esa vía, aunque la sensación es que se trata de un asunto que no será fácil de concretar.