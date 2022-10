Este lunes Neymar enfrenta juicio con riesgo de ir a la cárcel

Neymar se enfrentará a cinco años de cárcel este lunes en el juicio por su fichaje en el Barça.

El astro brasileño Neymar tiene, a partir del lunes, una cita con el pasado que le devolverá a Barcelona, donde arranca el juicio por las irregularidades en el polémico fichaje que le llevó al club catalán en 2013. El brasileño está acusado de presunta corrupción y estafa por esconder parte de los pagos que recibió al recalar en el conjunto blaugrana.

El juicio podría durar hasta el 31 de octubre. Desde mañana, 17 de octubre, comienzan a tomarse las declaraciones de testigos. Está previsto que el jugador brinde su declaración el viernes 21 de octubre.

Neymar, que hace seis años declaró que era su padre quien llevaba sus asuntos y debe presentarse el lunes en Barcelona, como todos los imputados.

Según el medio 20 Minutos el lunes se presentará a declarar el presidente del Cercle d'Economia y entonces vicepresidente del FC Barcelona, Javier Faus, y el exdirector deportivo del Barça Andoni Zubizarreta, mientras que el martes declarará por videoconferencia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El fichaje

El FC Barcelona cifró inicialmente el fichaje de Neymar en 57.1 millones de euros (40 millones para su familia y 17.1 para el Santos), la justicia española estimó que alcanzó al menos los 83 millones.

Para DIS (empresa de inversión deportiva propiedad del grupo brasileño de supermercados Sonda) el Barça, Neymar y más tarde el Santos se aliaron para ocultar el monto real de la operación a través de otros contratos de los que ellos quedaron fuera.

La compañía, propietaria desde 2009 del 40% de los derechos económicos del futbolista, recibió 6.8 millones de euros de los 17.1 ingresados oficialmente al club brasileño. "Neymar Junior, con la connivencia de sus padres y del FC Barcelona, y sus dirigentes en el momento, y del Santos FC en un segundo momento, defraudó los legítimos intereses económicos de DIS, estafándole", resaltó este jueves Paulo Nasser, abogado de la compañía.

Sintiéndose doblemente perjudicada, tanto por no haber recibido su parte del traspaso real como por el contrato de exclusividad suscrito por Neymar y el Barça antes de su fichaje oficial (que impidió a otros clubes pujar por el delantero), DIS solicita ahora que se le restituyan los 35 millones de euros que estima haber perdido.

El grupo Dis puede reclamar una condena a Neymar y a sus padres a cinco años de cárcel y una multa de 159 millones de euros. Adicionalmente, el grupo podrá pedir la inhabilitación del jugador y de sus representantes.

