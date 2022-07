Este es el mensaje de Iván Velásquez a los presidentes

Ivan Velásquez envió un mensaje a los gobernantes de las naciones a través de su red social.

"No generar odios, ni promover venganzas, no perseguir, tampoco encubrir" dice Ivan Velásquez Gómez, quien no envía el mensaje a algún gobernante en particular, pero deja clara su concepción del comportamiento que debe tener quien está al mando de un país.

"Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante", escribió Velásquez en su red social.

El exdirector de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha saltado de nuevo a la esfera pública, luego de conocerse que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro lo ha designado el próximo ministro de la Defensa de ese país para iniciar labores el 7 de agosto de este año.

Velásquez, de 67 años, estuvo al frente de la Cicig entre los años 2013 a 2019 realizando investigaciones de alto impacto, pero tuvo que salir de Guatemala tras ser expulsado por el entonces presidente Jimmy Morales.