"Este nuevo ataque", Marcela Blanco tras el embargo de sus cuentas

Marcela Blanco se pronuncia a través de redes sociales tras recibir un nuevo ataque en su contra.

La excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, Marcela Blanco, en las últimas horas reaccionó una vez más sobre un nuevo ataque que ha recibido en su contra debido al caso al que está vinculada.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), agradeció "por las muestras de solidaridad por este nuevo ataque en contra de nosotros", esto luego de que recientemente le cambiaran el delito de que es acusada.

"Me refugio en el Pueblo porque es quien me ha visto desde que inicié en todo esto. Nunca olvidaré a las personas que han estado conmigo desde el inicio y no han soltado mi mano ni un segundo. Gracias a quienes me escuchan cuando necesito desahogarme. Estoy segura que esto me hará más fuerte y que las mafias oscuras del país solo están preparando su fin con cada ataque que me hagan o le hagan al Pueblo", indicó Marcela en X.

Foto: captura de pantalla

El caso

Blanco está ligada a proceso penal en el caso Toma Usac: Botín Político y como parte del proceso, el juez décimo aceptó la petición del Ministerio Público (MP) de decretar medidas precautorias. Las mismas fueron dictadas a finales de 2023, pero cobraron vigencia recientemente.

Es por ello que la excandidata y los otros sindicados en el caso (Rodolfo Chang, Alfredo Beber Aceituno, Eduardo Velásquez Carrera y Javier Alfonso de León), tendrán embargo de cuentas y arraigo.

La semana pasada fueron citados a Tribunales debido a que el Ministerio Público solicitó cambiar el delito de usurpación por usurpación agravada.