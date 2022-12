Este es el nuevo proyecto que protagonizará Henry Cavill

Este nuevo proyecto donde Henry Cavill será protagonista y cuenta con el apoyo de Amazon



El actor, que el miércoles colgó oficialmente su capa de Superman después de que Warner Bros. anunciara que tomará una nueva dirección de la saga.

El exhombre de acero ahora se prepara para protagonizar y ser productor ejecutivo de una adaptación en serie de Warhammer 40,000, el popular juego de guerra en miniatura de ciencia ficción y fantasía que se instala en Amazon.

Amazon se ha asegurado los derechos del juego, producido por Games Workshop, después de meses de negociaciones y de defenderse de empresas rivales que también buscaban los derechos. Esto se concibe como una posible obra de cine y televisión.

Roy Lee y Natalie Viscuso de Vertigo Entertainment trabajaron con Cavill para obtener la IP de "Warhammer 40,000" antes de llevarla a Amazon Studios. Vertigo será productor ejecutivo con Andy Smillie y Max Bottrill de Cavill y Games Workshop junto con Amazon Studios.

El inicio del juego se remonta a 1982, cuando Rick Priestley se unió a Citadel Miniatures, una subsidiaria de Games Workshop.

Priestley recibió la tarea de desarrollar un juego de guerra en miniatura para regalar, lo que alentaría a los fanáticos a comprar más figuras en miniatura. El juego, titulado Warhammer Fantasy Battle, se lanzó en 1983 y se consideró un gran éxito entre los clientes.

Henry Cavill will officially star in and exec produce a live-action ‘Warhammer 40K’ series



Amazon is in final talks to acquire the series



(via @THR) pic.twitter.com/pKeMWBGXHz — Culture Crave (@CultureCrave) December 16, 2022

* Con información de Variety