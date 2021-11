Esta es la forma como a Messi le gustaría volver al Barcelona en el futuro

El futbolista argentino Lionel Messi reveló el rol con el que le gustaría volver al Barcelona, en el futuro, según una entrevista que se realizó en la intimidad de su hogar en Parí]s.

Con sus declaraciones, el jugador de futbol le dio una luz de esperanza a los fanáticos que lo acompañaron durante más de 20 años y afirmó que sueña con volver a la institución en el futuro, pero con otro rol.

“Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento: Me encantaría ser secretario técnico en algún momento” afirmó Messi.

Las declaraciones fueron vertidas durante la entrevista que le concedió al diario catalán "Sport".

"Me gustaría volver"

El delantero que dejó el Barça en agosto recién pasado indicó: “No sé si va a pasar o no, si va a ser en el Barcelona o no. O quizás de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”.

En las próximas horas se publicará la entrevista completa y se espera que "la Pulga" Messi hable respecto a diferentes aspectos de interés para los fanáticos, entre ellos: los recuerdos de su carrera en el Barcelona y lo ocurrido con el presidente Joan Laporta.

Además, hablará de su actualidad en el PSG, de los cambios que ha tenido su vida en los últimos meses y de la posibilidad de ganar su séptimo Balón de Oro.

