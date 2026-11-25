Estas son las 30 candidatas que pasan a la primera ronda por la corona de Miss Universe en la 75 edición.
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- India
- Países Bajos
- Islas Turcas y Caicos
- Chile
- Brasil
- Perú
- Cuba
- Serbia
- República Dominicana
- Curacao
- Estados Unidos (una madre en el top)
- Nueva Zelanda
- Israel
- Ecuador
- Puerto Rico
- Tanzania
- México
- Guinea (madre en el top)
- Colombia
- Ucrania
- Panamá
- Costa Rica
- Uganda
- Filipinas
- Francia
- Etiopía
- Bélgica
- Venezuela
- República del Congo
- Nicaragua
Por su parte, Guatemala no pudo avanzar en la ronda en busca de la corona, pero se despide con mucha admiración por su papel en el certamen.