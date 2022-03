Espía es ejecutado por el servicio secreto de Ucrania

El servicio secreto ucraniano descubrió y ejecutó a Denis Kireev, negociador ucraniano ante la delegación rusa, luego de acusarlo de espía y traidor. Kireev habría recibido un disparo estando bajo custodia.

El servicio secreto ucraniano (SBU) ejecutó a uno de los miembros de la delegación negociadora de ese país, que recientemente se reunió con sus pares rusos para negociar un acuerdo. El hombre fue identificado como Denis Kireev y fue acusado de traición, por lo que recibió un disparo estando bajo custodia, según informó el diario ucraniano 'Pravda' en su edición digital, citando fuentes políticas de alto nivel, en una información que no fue confirmada por las autoridades ucranianas.

"Ya está muerto", explicó la fuente citada por 'Pravda', que señala que Kireev fue incriminado por las "pruebas claras de traición", tales como conversaciones telefónicas. "Era un agente. Ya sabe usted por qué mueren los agentes", ha apuntado otra fuente citada por 'Pravda'.

El medio digital Pravda dio a conocer del caso del traidor, Denis Kireev. (Foto: captura de pantalla)

Más tarde, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte de Kireev y que ahora era un espía muerto, como otros dos agentes en "misiones especiales". Sin embargo, el Ministerio no especifica las circunstancias de la muerte de Kireev ni de los otros dos "espías".

Kireev participó en las negociaciones celebradas el 28 de febrero en Gomel, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Krieev era banquero y entre 2010 y 2014 fue primer vicepresidente del banco Oschadbank, aunque se desconoce en concepto de qué participó en la delegación ucraniana.