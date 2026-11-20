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El tránsito aumentará desde este viernes 20 de noviembre y podría extenderse hasta el fin de semana.

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, ha informado que desde este viernes, ante el desarrollo de conciertos, actividades y compras de la época navideña el tránsito en la Ciudad de Guatemala tendrá un aumento.

Para este 20 de noviembre desde tempranas horas varios fanáticos del cantante Omar Courtz, se han reunido en los alrededores de Explanada 5, ubicada en la zona 5 capitalina, donde se presentará esta noche.

El flujo de asistentes iniciará a aumentar a partir de las 17:00 horas.

También este viernes, será la segunda fecha de las Noches de Luna del Zoológico La Aurora, donde se prevé afluencia vehicular.

En la zona 1, a las 19:00 horas se realizará la inauguración del Festival Navideño de la Municipalidad de Guatemala, en la Plaza de la Constitución.

Este festival da inicio a la temporada navideña, donde ofrecerá varias amenidades para que las familias gocen de ellas hasta el 24 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas.

(Imagen vía: Municipalidad de Guatemala)

En Explanada 5, también se tendrá otro concierto, que concentrará cientos de fanáticos desde las 18:00 horas del sábado 21 de noviembre.

Por otro lado, se espera mayor flujo vial dada la asistencia a un festival de música latina, donde se presentará Malacates Trébol Shop, y otros cantantes en Fórum Majadas, zona 11.

Además de las actividades programadas, las compras navideñas comenzarán a generar mayor movimiento en la ciudad, que según EMETRA, alrededor de 70 centros comerciales podrían registrar un aumento en la afluencia vehicular.