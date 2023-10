Giammattei: "La forma de trabajar no es manifestando en la calle"

-

El presidente Giammattei aprovechó una actividad en el Palacio Nacional para referirse a las manifestaciones.

Este martes 3 de octubre se desarrolla por segundo día consecutivo una jornada de manifestaciones que abarca puntos estratégicos del país, incluidos no menos de 20 tramos carreteros y la sede del Ministerio Público (MP).

Hasta ahora, el presidente Alejandro Giammattei no se había pronunciado al respecto, pero durante una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura, criticó a quienes han llamado a participar en esas actividades. "La forma de trabajar no es manifestando en la calle, no es llamando a la gente, incitando a la gente a la violencia", expresó.

Junto con miembros de su gabinete de Gobierno y otros invitados, el mandatario presentó el segundo informe cuatrimestral de rendición de cuentas y fue ahí donde habló sobre las protestas.

"La forma de gobernar es hacer equipo, gobernantes y gobernados; la forma de gobernar es unirnos todos en el rescate a la nación", insistió.

Durante una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente @DrGiammattei se refirió a las manifestaciones que se desarrollan desde ayer en el país pic.twitter.com/O7S3MGzOK2 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 3, 2023

Las peticiones

El pasado fin de semana, autoridades indígenas de Los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido, a partir del 2 de octubre, con el fin de lograr la renuncia de la jefa del MP, Consuelo Porras, y otros fiscales, así como del juez Fredy Orellana.

Tras este anuncio, el Parlamento Xinca y otras entidades se sumaron a las manifestaciones, las cuales comenzaron el lunes en horas de la madrugada. En algunos puntos que fueron tomados como medida de protesta, los inconformes hasta pernoctaron.

Así es la situación en la sede del MP. (Foto: Soy502)

Autoridades indígenas permanecen desde el lunes en las afueras del MP. (Foto: Soy502)

Entre quienes instaron a unirse a las manifestaciones figura el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a quienes habría hecho alusión el actual gobernante.

De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), este 2 de octubre los manifestantes han bloqueado 19 carreteras.