Esto dice el TSE sobre la suspensión de la personería jurídica de Semilla

Por petición del MP un juzgado suspendió la personería jurídica de Semilla y esto dicen los magistrados del TSE.

"Mantengamos la calma, confiemos en las autoridades", manifestó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, respecto a la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla.

Según Palencia, desconocen los extremos resueltos por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal que, por petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, suspendió la personería jurídica del partido Semilla, que impulsa a Bernardo Arévalo a la presidencia, quien pasó a segunda vuelta.

"Es algo que nos preocupa como tribunal porque las elecciones se ganan en las urnas derivado del sagrado sufragio de los ciudadanos y para esto estamos trabajando", manifestó la presidenta del TSE.

Los magistrados insistieron en que no han sido notificados y si ya lo hicieron, ellos no han conocido la resolución del Juzgado Séptimo, por lo que no pueden emitir opinión al respeto.

Además, indicaron que lo importante es que ya se oficializaron los resultados y que Arévalo va a segunda vuelta con Sandra Torres.

"No hemos sido notificados, no lo sabemos, estábamos en reunión de pleno y no tenemos conocimiento de los alcances que pudiera tener la resolución... no tenemos ninguna apreciación concreta, porque también, mal haríamos de externar una opinión al respecto de algo que no está en nuestro conocimiento", recalcó Palencia.