Esto dijo Samantha Power ante la destitución de Francisco Sandoval

Samantha Power, jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se ha pronunciado ante la decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de retirar a Francisco Sandoval de la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Power califica de escandalosa la medida de remover a Sandoval de la FECI y destacó la importancia de la independencia de esa fiscalía como compromiso de Guatemala con el Estado de derecho.

"Como destaqué en mi visita el mes pasado, la independencia de la FECI es una prueba esencial del compromiso de Guatemala con el Estado de derecho. El despido que hizo la fiscal general Porras del campeón anticorrupción Juan Francisco Sandoval es una medida escandalosa. El pueblo guatemalteco se merece algo mejor", dijo Power en su cuenta de Twitter.

As I stressed in my visit last month, the independence of #FECI is an essential test of Guatemala’s commitment to the rule of law. Attorney General Porras’s firing of anti-corruption champion Juan Francisco Sandoval is an outrageous move. The Guatemalan people deserve better. https://t.co/y3ssKrhoTs — Samantha Power (@PowerUSAID) July 24, 2021

Sandoval fue removido de la dirección de la FECI por orden de Porras, ayer 23 de julio. La decisión se dio a conocer mediante un comunicado emitido por ese ente investigador. El extitular de la FECI brindó la noche de ayer, viernes 23 de julio, una conferencia de prensa apoyado por el procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, y en horas de la mañana de este sábado 24 tuvo que salir del país por conservar su seguridad.