Empresarios opinan sobre el reglamento para Covid-19 del Mintrab

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) emitió un reglamento con el que busca que las empresas puedan laborar sin poner en riesgo a sus colaboradores. En este se obliga, entre otras cosas, al distanciamiento social, higiene de manos y brindar transporte a los empleados, mientras esté prohibido el transporte público.

Al respecto, el director Ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Zepeda, aseguró que muchas empresas iniciaron con este tipo de acciones de prevención desde que iniciaron los primeros casos en el país.

TE PUEDE INTERESAR:

"Dudo que haya alguna que no haya tomado sus medidas, todas han impulsado acciones que procuran el distanciamiento social y que buscan evitar contagios entre los colaboradores", detalló Zepeda.

Según Zepeda, parte del Acuerdo 79-2020 recoge las recomendaciones que ha dado el sector empresarial a las autoridades de Gobierno. "La adquisición de equipo, mascarillas y colocación de góndolas, es algo que ya están haciendo las empresas, sin necesidad de haber recibido estas indicaciones. Se está haciendo en función de proteger la vida y la salud de nuestros colaboradores", dijo.

Costos elevados

Mientras que Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), reconoció que hay un costo para los empresarios que disminuye su capacidad de competencia.

"Entiendo que si los empleados no se pueden movilizar por la placa (de circulación) se tiene que proporcionar transporte o pagarles el día aunque ellos no lleguen. Entendemos que está la pandemia, entendemos que se quieran proteger, pero no es justo que se nos quiera hacer pagar por trabajo que la gente no va a hacer, tampoco creo que sea justo decirle a la gente que no va a ganar porque no puede llegar a trabajar", manifestó Ceballos.

De acuerdo con el presidente de la Vestex, todas las empresas han tomado acciones para evitar los contagios en las empresas. La mayoría ha hecho turnos para guardar el distanciamiento social y desde siempre se utilizan mascarillas debido a la pelusa que suelta la tela, que puede generar problemas respiratorios a largo plazo.

"No es que estemos en desacuerdo con proteger al personal, de hecho nuestros colaboradores son lo más valioso en una empresa, el problema es que siguen incrementando los costos y, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no han perdonado ni un solo día", lamentó el empresario.

Protocolos instalados

De acuerdo con la presidenta de Contact Center & BPO, Ninoshka Linde, la mayoría de empresas de ese sector ha optado por el teletrabajo y los que no han podido porque manejan cuentas de bancos, por ejemplo, han instalado protocolos que cumplen con todos los requerimientos establecidos por el Mintrab.

"Se elaboraron los protocolos con epidemiólogos expertos que nos ayudaron a determinar las mejores acciones para prevenir la pandemia", detalló.