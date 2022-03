Esto pasó con el hombre que agredió a un PMT de Mixco

El hombre que agredió a un agente de tránsito de la municipalidad de Mixco fue denunciado penalmente, según confirmaron fuentes oficiales.

EN CONTEXTO: Así comenzó la pelea entre un PMT de Mixco y un peatón en plena calzada San Juan

Según la Policía Municipal de Tránsito de Mixco (Emixtra) al conductor del carro se le impuso una multa de Q1,000 por insultar y agredir al agente en la 37 avenida y calzada San Juan. El incidente ocurrió este jueves 3 de marzo, durante la mañana.

Sin embargo, Emixtra también lo denunció penalmente por las lesiones causadas al agente.

La multa y la denuncia están basadas en el artículo 185 en el inciso "A" número "2" de la Ley y Reglamento de Tránsito donde se establece que: "Faltar el respeto, ofender, agredir o insultar a la autoridad de Tránsito. En caso que el hecho pudiera ser constitutivo de delito o falta, se certificará lo conducente al órgano jurisdiccional correspondiente”.

No hubo captura

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que no hubo captura del hombre ya que la PMT confirmó que denunciaría el altercado ante el MP.

Luego de las investigaciones del MP, procederá conocerse el caso en algún juzgado para que el agresor conozca su situación legal.

El vendedor de huevos

Este caso de agresión a un PMT, trae a la memoria el incidente reciente entre un vendedor de huevos y un policía de tránsito de la ciudad de Guatemala. El hombre agredió al agente en octubre de 2020. En aquella oportunidad, la persona sí terminó en prisión.

Víctor Manuel Salas Pérez explicó que fue una situación en la que dos personas que cumplían con su trabajo se vieron involucradas en este incidente.

#Violencia Automovilista agrede a agente de la PMT al momento de imponerle una multa por estacionarse en un sitio no autorizado



"Él vio la oportunidad y yo me encontraba entregando mi producto. Yo lo que quiero resaltar es que no promuevo la violencia, yo me siento arrepentido y si en algún momento se da la oportunidad, estaría dispuesto a ofrecele disculpas al agente, ya que él se encontraba trabajando y recibiendo ordenes de algo que él tenía que cumplir", explica Víctor Manuel.

Además, resaltó que está agradecido con las personas que le han brindado apoyo en los últimos días ante la situación que vivió tras su arresto por el incidente.

Salas Pérez sigue ligado a proceso. Tras su audiencia de primera declaración salió libre bajo fianza. En noviembre le devolvieron el auto y en redes sociales le apoyaron para recuperar su producto. Además, el juez ordenó investigar a los agentes por el procediento.