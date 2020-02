Estos 5 errores en búsquedas de Google podrían costarte dinero

Google es útil para encontrar casi cualquier objeto que necesites, pero ten cuidado al hacer tus búsquedas.

Sin embargo, no deberías confiar en todo lo que ves, pues algunas de estas búsquedas podrían no ser tan honestas y te podrían hacer perder dinero

Los errores

Evita buscar páginas de bancos: a menos que conozcas la dirección exacta, no busques bancos por Google, ya que podrías entrar a algún sitio falso y robarte tus datos personales.

No busques apps ni software: asegúrate de que se trata de tiendas oficiales, como Google Play y App Store. Si las descargas de otras páginas, podrías bajar aplicaciones maliciosas.

No busques medicamentos: si estás enfermo, lo mejor es visitar a un médico. Google no es el mejor lugar para buscar medicamentos, puede ser peligroso comprar medicinas siguiendo la información que encuentres en internet, sin mencionar que harías un gasto que no te ayudará con tu enfermedad.

No busques planes de inversión: los planes de inversión dependen de la situación de cada quien. Ten en cuenta de que hay una estrategia de finanzas que aplique a todos. Por eso, si sigues un plan que encuentres en Google, hay una alta probabilidad de que pierdas dinero.

Evita buscar ofertas: es más común que te salgan anuncios de ofertas cuando haces búsquedas en Google. Los estafadores anuncian ofertas muy buenas para hacer que la gente haga clic en ellas. Pero al hacerlo, son enviadas a un sitio web malicioso en donde les roban sus datos cuando introducen sus datos para hacer la supuesta compra.