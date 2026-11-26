Se prevé que la circulación vehicular pueda aumentar entre un 20 y un 25 por ciento debido a actividades comerciales de la temporada.
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La temporada de fin de año se acerca y el tránsito en la Ciudad de Guatemala se podría complicar debido a que es temporada alta en las actividades comerciales propias de la época.
Incluso, se prevé que el tránsito podría aumentar entre un 20% y un 25% durante algunos días en específico, según las estimaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Si bien, las compras navideñas y de Año Nuevo ya iniciaron, se espera que entre el 12 y el 20 de diciembre, se registre una mayor circulación vehicular debido a las promociones y el pago del aguinaldo.
Ante este panorama, las autoridades de tránsito se preparan para realizar operativos especiales que brindarán apoyo en el paso de vehículos desde los distintos puntos más transitados en la ciudad, entre ellos la calzada Roosevelt, bulevar Liberación y Próceres.
Además, se contarán con otras medidas como las pruebas de alcoholemia y controles de velocidad para garantizar la seguridad de los conductores. Incluso se utilizarán drones para realizar monitoreos.
Debido a los convivios, también se espera un incremento en el tránsito desde este último fin de semana de noviembre y los próximos fines de semana de diciembre.
La PMT señaló que las colisiones podrían aumentar, por lo que piden manejar con precaución.