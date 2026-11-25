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Estas son las actividades que podrás disfrutar con tu familia el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

Festival de Velas de San Gaspar Vivar

Este sábado 28 de noviembre la aldea San Gaspar Vivar, en Antigua Guatemala, se iluminará con la séptima edición de su Noche de Velas.

El evento inicia a las 4:00 de la tarde y dura hasta la medianoche con luz, presentaciones artísticas y gastronomía local.

Puedes adelantarte, asistiendo a mediodía y aportar con el encendido de las velas previstas.

El festival de Bandas en a zona 1. (Foto: Festival de Bandas)

Desfile de Bandas

La Comunidad de Bandas de Guatemala celebrará el tradicional Desfile Navideño en su edición número 13, que se llevará en la 6a. avenida del Centro Histórico.

La cita el sábado 28 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Paseo La Sexta de la zona 1 capitalina.

Unas 100 bandas escolares recorrerán desde la 17 calle hasta la Plaza de la Constitución.

Festival de danza japonesa

Una tarde para disfrutar en familia y amigos de la cultura japonesa con un encuentro cultural lleno de ritmo.

La cita es el 29 de noviembre de 12:00 a 15:00 horas en la Concha Acústica, Zona 1, la entrada es gratuita.

Se presentará el Grupo japonés NEO Ryukyu junto a Churasankai, el Centro Cultural Japonés Uchinanchu Guatemala y habrá demostración de Soran Bushi, danza tradicional japonesa por JICA.

Habrá puesta de trajes tradicionales japoneses, escritura de tu nombre en japonés y presentación del Kendama, juguete tradicional japonés.

Puesta en escena "Guatemala y Japón, Danza y Tradición"

La cita es el 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro de Cámara "Hugo Carrillo" del Centro Cultural Miguel Asturias.

Este es un baile lleno de cultural. Foto: Embajada de Japón.