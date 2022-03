Estos son los ganadores de los Óscar 2022

Esta es la lista completa de los ganadores en la premiación de los Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La edición 94 de los premios Óscar a lo mejor del cine seleccionó entre las producciones del último año. Sin embargo, solo puede haber un ganador en cada categoría. Estos son:

Mejor sonido: Dune

Mejor documental corto: The Queen of Basketball

Mejor cortometraje: The Long Goodbye

Mejor Maquillaje y Peinado: The eyes of Tammy Faye

Mejor banda sonora: Dune

Mejor cortometraje Animado: The Windshield Wiper

Mejor Montaje: Dune

Mejor Diseño de Producción: Dune

Mejor Largometraje Animado: Encanto

Mejor Diseño de Vestuario: Cruella

Mejor Documental: Summer of Soul (...or wen the revolution could not be televised)

Mejor Edición: Dune

Mejor Película extranjera: Drive my car

Mejor Efectos Visuales: Dune

Mejor Fotografía: Dune

Mejor Guión Adaptado: CODA

Mejor Guión: Belfast

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose por West Side Story

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur por CODA

Mejor Actriz: Jessica Chastain por The eyes of Tammy Faye

Mejor Actor: Will Smith por King Richard

Mejor Música Original: 'No time to die' de Billie y Eilish Finneas O'Connell

Mejor Director: Jane Campion por The Power Of The Dog

Mejor Película: CODA