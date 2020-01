Estos son los planes de Jimmy Morales al dejar la Presidencia

A pocos días de dejar la presidencia de Guatemala, Jimmy Morales habló de sus planes luego de entregar el cargo. Este martes 14 de enero, Alejandro Giammattei asume como Presidente.

"Voy a descansar un poco, en realidad me siento un poco cansado", indicó Morales.

"Asumiré como diputado al Parlacen, me gusta mucho el tema de la integración. Ustedes son testigos logramos el protocolo de unión aduanera, eso nadie en el mundo lo había logrado", enfatizó.

Además dijo que le interesa mucho la docencia, escribir y dar conferencias, y le gustaría dedicarse a estas actividades.

¿Y "Moralejas"?

El presidente dice que no volverá a la televisión nacional con su famoso programa de comedia "Moralejas", en el que daba vida a varios personajes junto a su hermano Samuel, "Samy", Morales.

"No regresaré a los programas televisivos, y con dolor se los digo. Pero esa decisión la tomé desde 2009. Si Dios me daba el privilegio de ser Presidente no me podría parar nuevamente como comediante", insistió.

El Presidente dice que no podría estar en un escenario siendo cómico porque se ha ganado varios enemigos durante su mandato.

"A todos los enemigos que yo me gané por ser Presidente les gustaría lanzar un 'tomatazo' al expresidente, no precisamente a Jimmy Morales", expresó.

TE PUEDE INTERESAR:

Parlacen estaría promoviendo la protección para Jimmy Morales

LEE ADEMÁS:

Jimmy: "Aquí tienen un nuevo enemigo porque admiro al Ejército"