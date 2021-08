WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir del 1 de noviembre

WhatsApp informó que su aplicación dejará de funcionar a partir del 1 de noviembre en los dispositivos Android con sistema operativo OS 4.0.4 y sus versiones anteriores, así como en los iPhone con iOS 9 y sus predecesores.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, Galaxy SII

Alcatel: One Touch Evo 7

Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S

Huawei: Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S

LG: Optimus L5, Optimus 4X HD, Optimus L7, Nitro HD

via GIPHY

Modelos de iPhone que se verán afectados

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

¿Qué hacer si tienes alguno de estos teléfonos?

Tienes dos opciones para poder seguir utilizando Whatsapp, una es cambiar de dispositivo por uno más actual, donde puedas seguir usando WhatsApp, o guardar el historial de tus conversaciones antes de la fecha mencionada.

Para hacerlo solo debes seguir estos pasos:

1. Entra a WhatsApp.

2. Ingresa al menú y selecciona “Configuración”.

3. Elige “Chats” y después escoge “Copia de seguridad de chat”.

4. Al aceptar hacer una copia de seguridad podrás conservar todas tus conversaciones, no obstante, no podrás acceder a ellas hasta que no cuentes con un dispositivo que tenga los requerimientos necesarios para que funcione la app.