"Estoy en cama": Marcela Blanco confirma problemas de salud

Marcela Blanco difundió un mensaje alarmante sobre su estado de salud.

La excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Marcela Blanco, difundió en redes sociales un mensaje donde aclaró que tiene problemas de salud que la han llevado a la cama.

Pese a que no reveló mayores detalles, dio a conocer que desde hace dos semanas su salud se ha visto afectada; razón por la que no ha podido responder mensajes que le han hecho llegar.

"Lamento no poder responder de manera rápida los mensajes y etiquetas que me llegan. Desde hace dos semanas mi salud se ha visto con altibajos", escribió Marcela Blanco.

"Pensé que había mejorado estos días, pero hoy nuevamente me encuentro en cama. Ni bien tenga las suficientes energías, estaré contestando. Gracias por la comprensión", agregó la joven política.

Tras esta noticia, varios guatemaltecos se solidarizaron con Marcela y le mandaron mensajes de apoyo.

Hace unos días, Marcela Blanco indicó en sus redes sociales que está cansada de los ataques constantes que recibe, estos relacionados al tema de su contrato en el Ministerio de Educación (Mineduc).

Señaló que no tiene un "salario de diputada" y que no se irá del país, esto luego de publicaciones falsas donde se dio a conocer que tendría un sueldo de alrededor de Q35 mil. Además, Blanco refiere que acudirá a los Tribunales las veces que sea necesario debido al caso que se sigue en su contra.

"No tengo un sueldo de diputada, no me voy a ir del país. Estoy aquí para afrontar todo este circo que han creado para perturbar nuestra paz. Iré a todas las audiencias que me pongan. Ya dejen de molestar", escribió Marcela en su cuenta de "X" (antes Twitter).

Mientras que en otra publicación se refirió a que está cansada del acoso y persecución que recibe en las redes sociales, mismas que le han quitado la paz.

"Es inhumano lo que hacen. Es inhumano que en un segundo nos quiten la paz. Ya basta de esto. Ya basta del acoso y la persecución. No es correcto. Ya basta de dañar al país. Ya basta. No van a disfrutar todo el dinero que quieren porque cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada", sentenció.