Durante un operativo realizado el 10 de febrero, el alcalde Neto Bran informó por medio de su cuenta de Facebook que varios vecinos de la colonia Primero de Julio, solicitaban el cierre de una cevichería debido al ruido que provocaba, lo que quitaba la paz del sector.

En su relato, Bran resalta que se procedió el cierre del lugar, pero que el dueño llegó para pedirle que le diera una oportunidad más, con la promesa de no infringir la ley.

Este es el relato:

“Ayer mientras andaba en supervisión en la (colonia) Primero de Julio, varios vecinos me fueron a denunciar una cevichería que les quita la paz y la tranquilidad llamada Boca Seca. Entonces procedimos a cerrarla en base al reglamento, pero alguien le avisó al dueño que yo andaba allí caminando, me fue a buscar y efectivamente me encontró, yo lo atendí amablemente y le dije que le dejaba abrir, pero que no vendiera bebidas alcohólicas y fermentadas, él me dijo que estaba bueno y procedí a abrirle

Hoy (11 de febrero) le mandé un supervisor disfrazado de cliente y le vendieron cerveza, entonces tuve que cerrarla.

No estoy en contra del la venta del licor y cerveza, pero que la venta de estas bebidas no destruyan la tranquilidad de la zona. El pasado 31 de diciembre mataron a un vecino allí en la puerta de la cevichería y aparte que la bulla y los bolos escandalosos molestan a los vecinos, no queda otra que cerrar”.

La publicación ha generado diversas reacciones en las redes sociales, así como los comentarios que felicitan la acción del alcalde, mientras que otro recriminan el truco para cerrar el negocio al enviar a un supervisor encubierto.