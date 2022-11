Estrella k-pop sentenciada a prisión por abuso sexual y violación

El cantante chino-canadiense Kris Wu fue sentenciado a 13 años de prisión al ser declararlo culpable de delitos sexuales, incluyendo violación.

Según el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang en Beijing, China, el cantante violó a tres mujeres en su residencia cuando ellas no podían o no sabían cómo oponerse al estar intoxicadas por alcohol; entre noviembre y diciembre de 2020.

En julio de 2018 junto con otros involucrados, el famoso arregló que dos mujeres participaran en "actividades promiscuas" mientras estaban intoxicadas en su residencia.

Wu fue condenado por los cargos de violación y planificación de una multitud para participar en actividades promiscuas, sentenciado a 11,5 años por el primer delito y a 22 meses por el segundo, por ello, el tribunal decidió una sentencia de plazo fijo de 13 años.

Representantes de la embajada canadiense asistieron a la sentencia y una vez termine su estadía en la cárcel china, será deportado a Canadá.

En julio de 2021, las autoridades detuvieron al famoso en la capital china tras una protesta en línea por las acusaciones de agresión sexual en su contra, él se convirtió en el punto de mira del caso #MeToo de más alto perfil en China, además de esto recibió una multa millonaria por evasión de impuestos en el país asiático.



La estrella también conocida como Wu Yifan saltó a la fama como miembro del grupo k-pop EXO y luego continuó como solista, es conocido como rapero, cantautor y actor.

Protagonizó la película "Somewhere Only We Know", luego en "Mr. Six" y "Journey to the West: The Demons Strike Back".