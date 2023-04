La historia detrás del evento paranormal captado en un hospital de Petén

Un acontecimiento paranormal sorprendió a los trabajadores del Hospital Temporal de Covid-19 de Petén.

En el Hospital Temporal de Covid-19, ubicado en Petén, ocurrieron fenómenos extraños y fuera de lo común. El personal que trabajó en ese centro asistencial, que ya no se encuentra habilitado, no definen nada ni intentan detallar qué pasaba, solo que se veían "cosas raras".

Uno de esos eventos extraños fue captado en video. Una cámara de seguridad del centro especializado que funcionó durante la pandemia, se apreció un evento poco usual. En la página oficial de Facebook del "Recorrido de leyendas", de la agrupación "El Duende del Ático" se publicó la grabación.

"Nuestro Leyendero Erick B. Montejo nos compartió este video y nos cuenta lo que sucedió en el Hospital Temporal de COVID-19 de Petén. No somos investigadores paranormales, pero no hay que creer ni dejar de creer. Saquen ustedes sus conclusiones... ninguno de estos videos es falso ni actuado, no tenemos ese objetivo, recuerda que los humanos somos energía y queda muchas veces en el lugar donde partimos físicamente", se lee en la publicación.

La historia del video

Soy502 conversó con Erick B. Montejo quien contó que el incidente, captado en video, ocurrió el 11 de marzo de 2021 y lo envió recientemente a la famosa página. Montejo explicó que los pacientes comentaban al personal que ocurrían cosas extrañas y algunos trabajadores también vivieron experiencias fuera de lo común y una de estas personas le envió el material.

"Me dijeron que en el lugar se escuchaban o se veían cosas raras y yo siempre molestaba diciendo que ahí seguramente pasaba algo. Hasta que una vez alguien grabó y me dijo: 'te dije que sí asustaban y no me creías'", concluyó Montejo.

