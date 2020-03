Estudiante encara a su profesor señalado de acoso en México

El video de la estudiante que le pide al profesor confesar el nombre de la estudiante a la que había acosado se ha difundido masivamente en las redes sociales.

El profesor ha sido señalado de acoso en la preparatoria de la Universidad del Noreste de Tampico, en México.

La grabación señala cuando la joven encara al maestro, mientras que otras alumnas muestran pancartas de rechazo al acoso, gritan y aplauden la actitud de la estudiante.

Enfrenta alumna de la #UNE al maestro Lester, presunto acosador de estudiantes que pone en riesgo la trayectoria e historia de la Universidad del Noreste en #Tampico #RompeElSilencio #NiUnaMás #UnDiaSinNosotras #ParoNacionalDeMujeres #UnDiaSinMujeres #Tamaulipas pic.twitter.com/uydIDnVPQk — David Ed Castellanos (@dect1608) March 4, 2020

El hombre señalado solo la observa y mantiene sus manos en la cintura sin responderle nada.

En este lugar empezaron las protestas contra el acoso de maestros hacia las alumnas el pasado 4 de marzo.

Según información del diario local "El Mañana", las estudiantes se organizaron para salir al mediodía de sus aulas y reunirse para manifestar contra el acoso que habían sufrido de tres profesores identificados como Lester, Félix y Victor B.

Las jóvenes buscaron a los profesores señalados dentro de las aulas y el único que salió al patio fue Lester. Él dijo nunca había obrado de mala fe.

En ese momento, la alumna lo encaró: “A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado directamente a los pechos”.

La primera de la institución educativa fue que realizarían una investigación para esclarecer si los maestros han acosado a las estudiantes.

*Con información de Yahoo

