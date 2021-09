Estudiante confronta a profesor que lo expulsó de clase por tener "mal internet"

La actitud prepotente de un maestro en Mexico hizo que uno de sus alumnos lo confrontara y compartiera lo ocurrido a través de redes sociales.

EN CONTEXTO: Catedrático en México no acepta a alumnos con mala señal de Internet

Un maestro en Mexico se ha visto envuelto en un incidente luego de que se diera a conocer que amenazó a varios de sus alumnos con sacarlos de la clase si contaban con una mala recepción de internet.

“Si tienen problemas con su Internet, van para afuera”, dijo Juan Luis Medrano Wong, quien imparte la materia de Automatización Industrial en un centro educativo en México.

Esta acción hizo que uno de los estudiantes, llamado Alan Parangueo, lo confrontara.

El estudiante intentó explicarle al profesor que no todos tienen las mismas posibilidades de tener una buena señal, pero el maestro no supo contestar de la mejor manera, pues interrumpió la queja del estudiante y le dijo que “si no le gustaba se podía retirar de la clase”.

“No todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. Ni siquiera me deja hablar”, manifestó el estudiante, quien exhibió el hecho mediante un video publicado en TikTok.

“No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión, cuando uno ni siquiera tiene una buena cámara, un buen dispositivo o un buen internet y usted lo único que hace es sacarlos sin importar lo que está pasando, le estamos contando nuestros problemas y a usted no le importa”, enfatizó el alumno.

Mi intención es que esto llegue a directivos, planteles, escuelas, gente importante, si es posible al presidente, a quien tenga que ser porque es lo que viven todos diariamente, y no todos los casos son expuestos — Alan Parangueo (@_alanparangueo_) September 21, 2021

En redes sociales piden que el docente sea sancionado por la forma en que trata a sus estudiantes.

Mira aquí el polémico video:

*Con información de MSN