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Dos estudiantes guatemaltecos menores de edad fallecieron en un accidente de tránsito mientras eran perseguidos por policías.

Dos adolescentes guatemaltecos murieron el pasado martes 17 de noviembre en un accidente de tránsito en el condado de Coweta, Georgia, luego de que el automóvil en el que viajaban protagonizara una persecución policial.

Según las autoridades, el incidente comenzó cerca de la Interestatal 85, cuando un agente detectó un Honda Accord que circulaba a más de 160 kilómetros por hora. El conductor, de 16 años, ignoró las señales para detenerse y continuó la marcha por la carretera 29.

Momentos después, mientras circulaba por la GA-14, el piloto perdió el control al tomar una curva. El vehículo salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla y varios árboles, en un sector de Grantville.

El vehículo en el que viajaban los guatemaltecos quedó destruido. (Foto: Univisión)

Los pasajeros, identificados como Alan Tzoy Solís, de 16 años, y Ángel Vásquez Agustín, de 17, murieron en el lugar. Sus familiares confirmaron que ambos eran de origen guatemalteco.

En tanto, el conductor, cuya identidad no se ha revelado, también resultó gravemente herido. Paramédicos lo trasladaron al Grady Memorial Hospital, donde permanece bajo atención médica y se recupera de las lesiones.

Las víctimas mortales son los guatemaltecos Alan Tzoy Solís, de 16 años, y Ángel Vásquez Agustín, de 17. (Foto: Univisión)

La Patrulla Estatal de Georgia investiga el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el conductor enfrentará cargos.

Eran estudiantes

Por su parte, la escuela secundaria East Coweta confirmó que los tres adolescentes eran sus estudiantes y expresó sus condolencias a las familias, así como soporte emocional a los estudiantes.

"Nada te prepara para la muerte de un estudiante; nada te prepara para la muerte de dos estudiantes en un mismo día. Alan y Ángel... sin duda, los voy a extrañar muchísimo", escribió la maestra LaTasha en sus redes sociales.

Los adolescentes guatemaltecos estudiaban en la misma escuela. (Foto: Univisión)

*Con información de Univisión y Fox News