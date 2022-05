Estudiantes de la Usac denuncian intimidaciones y rechazan a Mazariegos como rector

La Asamblea Permanente de Estudiantes de la Usac denunció que sus integrantes han recibido intimidaciones y aseguran que desconocen a Walter Mazariegos como Rector de esa casa de estudios.

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que rechazan la elección de Walter Mazariegos como Rector de esa casa de estudios, denunciaron que han sido víctimas de amenazas e intimidaciones.

En una conferencia de prensa, los jóvenes indicaron que, al menos, tres de los representantes estudiantiles en el Consejo Superior Universitario (CSU) fueron expulsados de la reunión virtual de este miércoles 25 de mayo, en donde se ratificó a Mazariegos como Rector.

"Rechazamos los mensajes y amenazas que los compañeros estudiantes han recibido a través de mensajes y llamadas de números desconocidos. Esto atenta contra la integridad física de los compañeros de las facultades de Agronomía y de Farmacia", detalló uno de los estudiantes.

La expulsión de la sesión fue denunciada por el estudiante Camilo García, quien publicó una denuncia pública en sus redes sociales.

Luego de ello reveló que fue amenazado desde un número desconocido, por "supuestamente divulgar información del CSU".

Usac esconde información

Los estudiantes también exigieron al CSU que haga públicos los eventos de votación, porque la información es un derecho humano.

"Dejaron de publicar las votaciones. Eso nos deja a nosotros sin detalles del actuar de nuestros representantes estudiantiles ante el Consejo. No nos quieren dar cuentas, queremos que hagan públicas otra vez las tablas", manifestó García.

Los estudiantes también indicaron que es urgente que se vuelvan a hacer públicas las reuniones del CSU, las cuales se están desarrollando a puerta cerrada y sin permitir el ingreso de los representantes que se oponen a la elección de Mazariegos como Rector.

Estudiantes mantienen ocupadas las instalaciones de la Usac, como rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector en una elecciones que consideran fraudulentas. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Están dejando fuera a los estudiantes que realmente están representando a la población estudiantil y no a sus intereses personales. Ellos fueron electos democráticamente y tienen derecho a hablar y a votar en el Consejo Superior. Al dejarlos fuera a ellos, nos están dejando fuera a nosotros", señaló una de las jóvenes.

Acciones legales

De acuerdo con los estudiantes, se han presentado por lo menos 10 acciones legales en contra de la elección del Rector de la Usac, pero el CSU está haciendo caso omiso.

"Se han presentado amparos y denuncias en los órganos que corresponden, en contra de las anomalías dentro del CSU, principalmente por los delitos de usurpación y abuso de autoridad", detalló uno de los estudiantes de la Asamblea Permanente por el rescate de la Usac.

A criterio de los estudiantes, el proceso de elección inició viciado, porque se eligieron nuevos cuerpos electorales, pese a que aún estaban vigentes los electos en el 2018, ya que según las leyes universitarias internas tienen vigencia durante cuatro años.

Al mismo tiempo, siete cuerpos electorales, contrarios a Mazariegos, fueron excluidos por las autoridades universitarias, argumentando que habían recursos pendientes que resolver. Posteriormente las elecciones se habrían desarrollado en un lugar y hora que no fue legalmente establecido.

Hasta el momento, hay siete centros universitarios tomados en rechazo a la elección de Mazariegos, a quien rechazan como Rector.

Trabajadores respaldan acciones

El Sindicato de Trabajadores de la Usac informó que están apoyando como mediadores a los estudiantes universitarios que decidieron tomar el campus central y los centros universitarios en el interior del país, con el propósito de que las actividades laborales de la universidad no cesen.

"Nos han permitido continuar con actividades prioritarias que no pueden dejar de funcionar, como la granja que funciona dentro del campus central, ya que los alimentos no pueden faltar y algunas acciones administrativas no se pueden detener", detalló Enrique Bremen, secretario General del Sindicato.

Además, calificó de "viciado" el proceso electoral y explicó que muchos electores que votaron en favor de Mazariegos, también están como representantes en el CSU.

"Integran un partido político dentro de la Universidad y votan el Consejo Superior, eso es un conflicto de interés y es un vicio en el proceso", señaló.