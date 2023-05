¿Qué pasa en el cerebro humano al momento de morir? Esto revela estudio

Uno de los misterios más grandes en la historia de la humanidad es saber qué ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte.

Estas cuestiones han desconcertado a los neurocientíficos durante siglos, y tal parece que un grupo de investigadores realizó un hallazgo en este sentido.

Gracias a los avances tecnológicos se han logrado grandes descubrimientos sobre la manera en la que el cuerpo humano actúa, y en este estudio los científicos capturaron cuando el órgano humano más complejo se apagaba.

¿Qué observaron?

Observaron que el cerebro puede permanecer activo durante y después de la muerte, e incluso puede estar programado para orquestar lo que es conocido como "recuerdo de la vida".

En este sentido, de acuerdo a lo dado a conocer por investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, se logró hallar evidencia de incrementos en la actividad de las ondas mentales de alta frecuencia en regiones especificas del cerebro de pacientes a punto de fallecer.

Según lo expuesto por los científicos, las ondas encontradas, vinculadas a la consciencia, pudieran explicar los variados recuerdos de experiencia extraordinarias que manifiestan los sobrevivientes de situaciones próximas a la muerte.

Esta experiencia ya ha sido relatada por muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte; según explican, en cuestión de segundos, como un relámpago, el cerebro puede revivir toda una vida.

Asimismo, hay quienes aseguran haberse reencontrado con seres queridos que fallecieron.

¿Mecanismo biológico oculto?

Investigadores han indicado que el hecho de que estas experiencias de pacientes moribundos provengan de personas de diferentes orígenes culturales puede apuntar a un posible mecanismo biológico oculto.

Los científicos observaron que, en los 30 segundos posteriores al último latido del paciente, se producía un aumento de cierto tipo de ondas cerebrales, conocidas como oscilaciones gamma, asociadas a funciones cognitivas especialmente activas cuando se sueña, se medita y se concentra.

Se monitorizó la actividad cerebral y cardíaca, segundo a segundo, en el transcurso de sus últimas horas de vida. De este modo, los investigadores se inclinan a pensar que estos datos revelan que el cerebro moribundo aún puede estar vivo.

"Si esta parte del cerebro se enciende, eso significa que el paciente está viendo algo, puede escuchar algo y puede sentir sensaciones fuera del cuerpo", indicó Jimo Borjigin, quien dirigió el estudio.

Estas ondas también están relacionadas con la recuperación de la memoria y el procesamiento de la información. Por tanto, sugirieron que una persona que se está muriendo podría experimentar destellos de su vida.

"El cerebro puede estar reproduciendo un último recuerdo de acontecimientos vitales importantes justo antes de morir, similar a los que se registran en las experiencias cercanas a la muerte", sostuvo Ajmal Zemmar, uno de los autores principales del estudio.

Un momento agradable antes de morir

Zemmar añadió que los conocimientos obtenidos pueden ofrecer una nueva perspectiva positiva para quienes se enfrentan a la muerte de un ser querido.

"Algo que podemos aprender de esta investigación es que, aunque nuestros seres queridos tengan los ojos cerrados y estén listos para dejarnos, sus cerebros pueden estar reproduciendo algunos de los momentos más agradables que experimentaron en sus vidas", dijo Zemmar.

En este tenor, Borjigin sostuvo que si bien el estudio, cuyos resultados fueron publicados en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), no es el primero en su tipo que se realiza, sí supone algo autentico al detallar el proceso de activación cerebral de una forma que nunca antes se había llevado a cabo.

*Con información de Neurocience News