Un nuevo estudio revela efectos en vacunas contra el covid que alteran el ciclo menstrual, esto luego de que varias mujeres reportaran cambios tras haberse vacunado.

Luego de que una mujer compartiera en su red social los cambios que ha experimentado en su ciclo menstrual después de vacunarse contra el covid, muchas mujeres han compartido las mismas experiencias.

"Una colega me dijo que había escuchado de otras personas que sus períodos eran abundantes después de la vacuna. Tengo curiosidad por saber si otras menstruadoras también han notado cambios. Llevo una semana y media sin la dosis 1 de Moderna, tuve mi período tal vez un día más temprano y estoy efusiva como si tuviera 20 años otra vez", narra la médica Kate Nancy, abriendo la conversación para más internautas.

A colleague told me she has heard from others that their periods were heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again. — Dr. Kate Clancy ️‍ (@KateClancy) February 24, 2021

Esto motivó a científicos a realizar estudios. Los resultados se publicaron en la revista Science Advances mostrando un vínculo potencial entre la vacuna y los cambios en el sangrado menstrual, que en algunas mujeres se volvió más abundante e irregular. Se estima que el 42% de mujeres han experimentando cambios.

El estudio describe que de las encuestadas, poco más del 42% informó haber experimentado un sangrado menstrual más intenso en las dos semanas posteriores a recibir una vacuna contra el Covid-19, independiente de la marca del inmunizante.

Algunas informaron haber notado un flujo más intenso dentro de los siete días posteriores a la inyección, pero la mayoría notó cambios entre el día 8 y el día 14 después de la vacunación.

Mientras tanto, aproximadamente la misma cantidad de encuestadas, poco más del 43%, dijeron que no experimentaron cambios en el sangrado menstrual después de recibir la inyección. En tanto, que un pequeño grupo de personas, aproximadamente el 14%, informó una combinación de ningún cambio o flujo más ligero.

"En este primer análisis, nos enfocamos en el sangrado más abundante de las personas que actualmente menstrúan y el sangrado intermenstrual de las personas que anteriormente menstrúan, lo que definimos como un fenotipo de aumento del sangrado. El aumento del fenotipo de sangrado pareció ser el cambio posterior a la vacunación más común dentro de nuestra muestra", refiere el estudio por lo que aún faltan más investigaciones para determinar el impacto que esto representa en la salud femenina.