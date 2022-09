Eugenio Derbez reaparece en redes sociales tras sufrir grave accidente

Tras estar en estado crítico por un accidente, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales y su semblante causó preocupación entre sus seguidores.

EN CONTEXTO: Sale a luz la primera imagen de Eugenio Derbez tras cirugía

Mediante una transmisión en vivo en Instragam, misma que se realizó este domingo 18 de septiembre, Eugenio Derbez se pronunció sobre el accidente que sufrió hace unas semanas, mismo que lo llevó hasta una sala quirúrgica.

En medio de rumores de que el comediante y actor habría sufrido un infarto, aprovechó el espacio para desmentir la situación y hablar de lo ocurrido.

Según explicó Derbez, él estaba jugando realidad virtual y tras finalizar la dinámica junto con uno de sus hijos, ocurrió el accidente.

"Me puso mi hijo, un visor, estaba yo en un edificio de 100 pisos arriba, que era lo que yo estaba viendo... Me tropecé con algo que había en el piso... Lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando, no coincidía con mi entorno... Me tropecé y fui a dar con unos escalos que había allí... Pega primero mi codo, mi codo con todo mi peso", explicó.

(Foto: captura de pantalla)

La complicada cirugía

Además, explicó que tuvo que ser atendido por un especialista en cirugía de hombro, sin embargo, señaló que tuvo que realizar un viaje de más de 12 horas para poder ser atendido en el quirófano.

"Fue un viaje aterrador de más de 12 horas...Hasta que finalmente llegué a Los Ángeles... para mi sorpresa el especialista, que es especialista en hombros facturados me dijo que no me podía operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo", dijo.

Derbez señaló que aproximadamente tuvo cinco fracturas grandes y diez fracturas pequeñas. También comentó que la recuperación tardará entre seis meses y un año.

Finalmente, agradeció a su público por estar pendiente de su estado de salud, pero añadió que continuará alejado de redes sociales, pues su condición es complicada y debe tener absoluto reposo.