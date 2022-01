Eugenio Derbez recuerda cómo fue su primera cita con Victoria Ruffo

El actor y comediante reveló detalles de sus inicios en la farándula y los problemas que atravesó cuando tuvo a sus dos primeros hijos.

Eugenio Derbez reveló que la primera vez que salió con Victoria Ruffo, aún no tenía el éxito en la televisión y trabajaba como mesero para mantener a sus dos hijos en ese entonces.

Derbez recordó que fue ella quien empezó a preguntar por él cuando trabajaba con la comediante Anabel Ferreira. Luego fue su mamá quien le volvió a expresar que Victoria Ruffo había preguntado por él, con cierto interés, por lo que decidió acercarse al foro donde trabajaba su mamá para conocer a la actriz.

Tras conocerse y quedar en una cita, Derbez expresó que apenas ganaba 800 pesos mensuales y tenía que dividirlos para mantener a Aislinn y Vadhir, que eran unos niños en ese entonces.

“Yo llegué en pecero (bus público) al lugar donde quedamos. Ella ya era la actriz de las telenovelas y vivía en un Penthouse. Fuimos a un restaurante, ella pidió de todo y ya estaba sacando las cuentas en mi mente. Cuando me tocó pagar, fui al baño a contar el dinero, tenía el dinero justo para pagar. Les hablé a los meseros para decirles que luego pasaría pagando la propina”, relató Derbez a Yordi Rosado.

Ese pago lo dejó sin dinero para volver a su casa, pero ella le preguntó si había llegado en carro. Derbez le dijo que estaba en el taller y se movilizaba en taxi. Después de la cita, ella lo fue a dejar al sitio de taxis.

“Yo me subí al taxi y entre dientes le dije al conductor que no arrancara, cuando ella se fue me bajé y me puse a pedir dinero a la gente en la calle para llamar por teléfono. Le pedí a un amigo que fuera por mí porque no tenía como regresar a casa”, expresó.

Derbez comprendió que no podría tener nada con Victoria en sus condiciones y dejó de verla por un año mientras empezaba a trabajar en teatros y comenzaba a tener cierto éxito.

“Empecé a tener mejores ingresos y ahorré para comprar mi primer carro, lo compré para poder salir con ella”, recordó el actor.