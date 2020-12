Miles de personas fueron evacuadas luego que el volcán Lewotolo realizara una fuerte erupción.

Más de 4,600 personas fueron evacuadas en la isla Indonesia de Lembata, luego que el volcán Lewotolo realizara una fuerte erupción, informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de esa nación.

El volcán está ubicado en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en Indonesia. El domingo 29 de noviembre en la mañana realizó una fuerte erupción que obligó la evacuación de 4,628 personas.

El volcán emitió una gigantesca columna de humo y de ceniza gris que superó los cuatro kilómetros de altura desde el cráter del coloso.

Geólogos indicaron que el volcán realizó una erupción denominada subpliniana, lanzando humo y cenizas, por lo que expertos en salud, recomendaron el uso de mascarillas.

Erupción subpliniana del volcán #Lewotolo en la isla de #Lembata Indonesia hoy domingo 29 de noviembre a las 9:45h

La columna de cenizas alcanzó más 17km de altura y se registró caída de cenizas (lapilli)

Créditos Teguh Dwi Hartono

Vía https://t.co/6qY9hdTGlF pic.twitter.com/KlqqcXoSrq — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 29, 2020

En varios videos se observa la magnitud de la actividad volcánica y el material volcánico que fue arrojado por el coloso. Incluso, se muestran rocas de hasta 2 centímetros de diámetro.

En las localidades cercana llueve "lapilli", material volcánico con diámetro entre 2 y 64 mm. El riesgo asociado con esta actividad son colapsos de techos por acumulación. #Lewotolok



Créditos: @iksistawati pic.twitter.com/QYHXrDFRDA — SkyAlert (@SkyAlertMx) November 29, 2020

En un video publicado por Gone With The Wind se observa la desesperación de las personas, quienes corrían y gritaban al observar la magnitud de la erupción.

Mientras que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia recomendó a turistas y escaladores no realizar actividades en cuatro kilómetros a la redonda del volcán, pues se prevé la expulsión de rocas y lava incandescente en todas las direcciones.