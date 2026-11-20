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Abogado de Baldetti confirma que, tras su egreso del Hospital General San Juan de Dios, fue trasladada a su residencia.

Tras egresar del Hospital San Juan de Dios, ayer 19 de noviembre por la noche, Melkin Escobar, abogado de la exvicepresidente Roxana Baldetti, confirmó que fue traslada de nuevo a su vivienda e indicó que está a la espera de una evaluación final con el neurocirujano.

Escobar señaló que durante su estadía en el centro asistencial, la vicemandataria fue evaluada por un neurocirujano y que está a la espera de un chequeo final para determinar cuál es el diagnóstico médico.

Agregó que, mientras se realiza la evaluación final, Baldetti fue trasladada de forma "provisional" a su residencia, sin embargo, informó que la defensa técnica solicitó una audiencia bilateral para que se pueda autorizar una ampliación del permiso para que permanezca en su residencia.

Expresó que previo a cualquier pronunciamiento, la Procuraduría General de la Nación (PGN) convocara a audiencia y que se le realizarán evaluaciones por los hospitales nacionales.

"Estamos en ese impasse, ya que también la PGN hizo su requerimiento. Estamos pendientes para conocer la ampliación del permiso", apuntó.

Además, también aseveró que están a la espera de la audiencia fijada para el 27 de noviembre en la que se conocerá la solicitud de aceptación de cargos que la defensa planteo al juzgado contralor del caso.

El traslado al hospital

El pasado jueves 19 de noviembre, tras conocer que Baldetti sería trasladada al centro de detención para mujeres Santa Teresa, en la zona 18, se conoció que la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D autorizó el chequeo médico y fue ingresada al hospital General San de Dios.

Cruz Toscano se encuentra conociendo la carpeta judicial del caso en sustitución temporal del juez Eduardo Orozco del Juzgado de Mayor Riesgo B, que se encuentra en el período vacacional en el Organismo Judicial (OJ) y regresa a funciones el próximo 3 de diciembre.

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, ordenó que Baldetti fuera traslada al Hospital San Juan de Dios. (Foto: Archivo/Soy502)

Tras conocer el traslado, la Dirección de Comunicación Social del hospital informó que Baldetti ingresó y se cumplió con los protocolos requeridos con todos los privados de libertad.

Por la noche, en un comunicado, también se hizo saber del egreso de la exmandataria, sin embargo, se refirió que los detalles de su traslado estarían a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

El traslado también fue confirmado por el abogado de la defensa quien afirmó que su patrocinada se encontraba grave de salud.

A esto se unió el Ministerio Público (MP) quien también indicó, a través del Departamento de Información y Prensa tener conocimiento de que Baldetti sería llevada al centro de detención Santa Teresa, pero que luego fue conducida hacia el Hospital General San Juan de Dios.

De vuelta a prisión

La orden de trasladar nuevamente a Baldetti a prisión fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo B, que rechazó una petición relacionada con su permanencia fuera del centro carcelario por motivos de salud.

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, ordenó el traslado de Baldetti al Centro de Detención para Mujeres Santa Teresa, zona 18. (Foto: Archivo/Soy502)

La decisión judicial se produjo en el marco del proceso Cooptación del Estado, en el cual la defensa de la exvicepresidenta también planteó la posibilidad de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Con esta resolución, el juzgado ordenó a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) efectuar las coordinaciones correspondientes para trasladar de inmediato a Baldetti desde su residencia al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 capitalina.