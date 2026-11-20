Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46 años, fue asesinada la mañana de este jueves cuando desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones mientras transitaba en el bulevar El Pedregal, en la zona 4 de Mixco.

De manera preliminar se dio a conocer que, Evelyn Leiva trabajaba en unas bodegas ubicadas en el bulevar El Naranjo, a donde presuntamente se dirigía cuando fue atacada.

También se informó que días anteriores ocurrió otro ataque armado contra un empleado en ese mismo lugar de trabajo, pero las autoridades continúan con la investigación, por lo que se desconoce si ambos hechos tendrían alguna relación.

La víctima fue identificada como: Evelyn Marisol Leiva Madrid. (Foto: Redes sociales)

El cuerpo de Leiva Madrid quedó en el interior del vehículo, el cual había volcado luego que se perdiera el control del mismo tras el ataque.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) resguardaron la escena del crimen para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

El vehículo en el que se conducía Evelyn Leiva quedó destruido luego de volcar tras el ataque armado. (Foto: CVB)