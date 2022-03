Un evento familiar a beneficio de Fundación Ronald McDonald

Para darle la bienvenida al verano 2022 y apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald, se presentó Family Summer Fest, un evento familiar “All you can eat”.

El evento familiar y pet friendly, tendrá un concurso parrillero en el que participarán 15 equipos por el primer lugar.

Para esta competencia, se tendrá la participación de Robe Grill, joven mexicano famoso en TikTok por su dicho "Que Chille", quien estará realizando una receta en vivo y será uno de los jueces que calificará a los parrilleros.

(Imagen cortesía: Fundación Infantil Ronald McDonald)



El Summer Family Fest se realizará el sábado 26 de marzo de 11:00 a 18:00 horas en Explanada Cayalá. El costo de entrada será de Q175 por adulto y de Q75 para niños de 5 a 12 años y podrás adquirirlas en www.tikkilife.com.

Durante este día, las familias podrán disfrutar de entretenimiento al aire libre, música en vivo en compañía de Dj Doggy y el grupo musical Capitán Eléctrico y los más pequeños podrán disfrutar de actividades preparadas especialmente para ellos.

Además, se contará con un show de motos Harley Davidson y una exposición de autos clásicos con la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables (AGVC).