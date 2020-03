Joven acusa a su expareja de intento de asesinato y violencia

Fernando Martínez, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue denunciado por su exnovia de intento de asesinato y maltrato.

Edna Quintanilla publicó en sus redes sociales que el atleta y también soldado mexicano la golpeó y amenazó de muerte.

"Yo normalicé esta forma de control por el apego y los sentimientos que le tenía en ese momento, pero llegó un punto donde ni siquiera con mi mamá podía hablar", expresó.

“ La primera vez que me violentó físicamente fue en Toluca, donde él entrenaba ” Edna Quintanilla.

"Tuvimos una discusión y dentro de un carro me jaló el cabello y me amenazó de muerte. Me dijo: ¿Quieres que te mate perra?", explicó.

En un video, la joven dijo que duró con él 3 años y medio, y que luego de un mes él empezó a controlarla, queriendo saber con quién hablaba en redes sociales y prohibiéndole hablar con cualquier hombre.

Ella contó que él tenía que avisarle con quien salía, hasta con su familia y que una vez, la discusión llegó al punto que comenzó a golpearla con el puño cerrado en la cara, dejándole marcas en el cuello y rostro.

La víctima también afirma que en un episodio él le aplicó una llave:

"Casi pierdo el conocimiento, después me soltó y caí al suelo, me siguió sometiendo y haciéndome esa misma llave teniendo un brazo torcido en la espalda pero esta vez pude respirar porque alcancé a meter la barbilla entre su codo y mi cuello".

También afirmó que cuando ya no estaban juntos él la acosó por medio de mensajes de texto, en redes sociales y por medio de un video la amenazó de muerte a ella y a su familia".

