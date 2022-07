¿Un fraude? Exalumna de "La Academia" asegura que todo es planeado

La exacadémica Alejandra acusa de fraude a la producción del programa, tras el regreso de tres alumnos en el último concierto.

Durante el noveno concierto de "La Academia" el pasado domingo, el público y los alumnos fueron sorprendidos con la noticia de que no habrían expulsados, y no solo eso: tres exacadémicos regresaron a la casa de canto.

Fue el director Alexander Acha, quien dio a conocer la dinámica una semana antes del noveno concierto, explicando que el público elegiría a los tres alumnos.

Aunque el momento fue celebrado por la audiencia, parece que no todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Y es que la exalumna Alejandra pidió a sus seguidores minutos antes que ya no votaran por ella, pues ya se sabía quién entraría.

Alejandra fue la segunda expulsada de "La Academia: 20 años". (Foto: La Academia)

“Ya no voten por mí, ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da mucho gusto por esa persona, los quiero mucho a todos, pero ya no voten por mí”, dijo antes de revelar los tres regresos.

La joven de 28 años aseguró que tiene evidencias de que la votación ya estaba arreglada, y que no fue el público quien decidió, como se había planteado.

Hasta ahora, la producción del reality show se ha mantenido hermética ante la situación. Sin embargo, fanáticos de la sonorense se han manifestado y exigen una explicación.

Al final, fue Zunio, Isabela y Eduardo quienes regresaron a "La Academia", donde deberán demostrar por segunda vez por qué merecen ser parte del show.

¡Zunio, Eduardo e Isabela tienen otra oportunidad en #LaAcademia gracias a los votos del público! ¡Bienvenidos de regreso, alumnos! #RegresoEnLaAcademia pic.twitter.com/JdLUiBDnCb — La Academia (@LaAcademiaTV) July 11, 2022