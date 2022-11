¡Furioso! Exacadémico explota contra Nelson por usar su imagen (video)

Durante el concierto de Nelson en México se proyectó una imagen del exacadémico Santiago para sorprender a sus fans. Sin embargo, al joven no le agradó el detalle.

El pasado 24 de noviembre, Nelson Carreras brindó su primer concierto en México dejando encantados a los presentes con un sinfín de sorpresas durante la noche.

Cantando éxitos en inglés, español y hasta su nuevo sencillo "Eres un ángel", el guatemalteco fue ovacionado por los mexicanos.

Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue la proyección en pantalla de una foto del exacadémico Santiago Domínguez, quien formó una sólida amistad con Nelson.

Sin embargo, todo parece indicar que al joven no le agradó en lo absoluto la "broma" y utilizó sus redes sociales para mostrar su descontento.

"Acá entre nos"

Acá entre nos, no sabia si reír o llorar @_Santidomwelsh @SoyNelsonC Nelson no nos mentía cuando dijo que Santiago se iba a aparecer en el show pic.twitter.com/EacilxWGFC — Fer☀️ ᶜᵘᵉⁿᵗᵃ ᑫᵘᵉ ᵗᵉ ᵃᵛⁱˢᵃ ˢⁱ ᴺᵉˡᵗⁱᵃᵍᵒ‧‧‧ (@NeltiagoNs) November 25, 2022

A través de Twitter, Santiago explicó que no dio autorización a Nelson para hacer uso de su imagen en el reciente evento.

"Quiero dejar claro algo. En primera no autoricé el uso de mi imagen en ninguna clase de evento o concierto, adicional a que se haga de forma tal que en el contexto de una canción, se dé a entender algo que no existe ni existirá", escribió junto a la foto del incidente.

El mexicano añadió que "no se vale la doble moral", y que si hubiese sido él quien proyectara la imagen de Nelson, habría sido muy criticado. "No se vale que lo usen como promoción", finalizó.

Foto: Twitter

Nelson responde

Minutos más tarde, Carreras se pronunció en sus redes sociales tras el polémico tuit de su excompañero.

"No pues definitivamente usé su imagen sin autorizar. Pido perdón públicamente por no haberlo consultado con él. No lo hice con ninguna mala intención, simplemente fue un chiste. Pero nada, aprendo la lección pa la próxima. Les amo un besote", escribió.

Cabe destacar que ambos han sido muy mencionados después del reality, al punto de suponer una relación más que amistosa entre los dos.

Pero, con la polémica ocurrida, usuarios aseguran que su amistad habría llegado a su fin.