Exárbitro denunció corrupción en la Eurocopa

Jonas Eriksson apuntó contra el organismo que rige el fútbol europeo y cuestionó sus elecciones al momento de designar a los árbitros para los duelos de semifinales del certamen.

El referí retirado Jonas Eriksson destapó una gran polémica tras declarar que existe corrupción en la organización de la Eurocopa para la designación de equipo arbitral en juegos claves.

El sueco de 47 años apuntó contra el organismo que rige el fútbol europeo y cuestionó sus elecciones al momento de designar a los árbitros para los duelos de semifinales del certamen.

En ese sentido, dijo que esto no es algo nuevo y que por lo tanto no le sorprende que los mejores no sean elegidos para los partidos más importantes.

“Hace cinco años que arbitré la última semifinales de la Eurocopa entre Portugal y Gales. Aunque estaba feliz y orgulloso cuando empezó el partido, hubo una profunda decepción para mí y mis compañeros. ¿Por qué no se nos permitió pitar la final? La gente suele preguntar cómo seleccionan para los partidos decisivos, si es por logros, cómo se clasifica a los árbitros, si es para el que menos errores comete o quién es el encargado de hacer la evaluación, la verdad es que un tema oscuro”, remarcó.

En el posteo que publicó en su cuenta de Instagram, Eriksson agregó: “Un mundo sucio, político y falso donde la amistad, la corrupción, la lealtad y la nacionalidad juegan un gran papel. Ese fútbol que habla de un juego limpio y de respeto, donde el reglamento es el mismo para todos, donde los cuatro mejores equipos, los que han ganado más partidos, juegan las semifinales en Londres. Pero cuando se trata de arbitraje, todo pasa en salas cerradas, con agendas políticas y con todo menos lo mejor del fútbol en mente”.

El juez central dijo que muchas designaciones se dan en un ambiente oscuro.

De esta manera, quiso dejar en claro que los árbitros de las instancias decisivas no siempre son los mejores del torneo, sino que llegan a ese partido por una decisión que nada tiene que ver con lo deportivo.

El sueco, que repitió esta postura ante los micrófonos del sitio SVT Sport, aclaró que con estas palabras no quiso criticar a sus ex colegas, sino que acusó directamente a los dirigentes de la UEFA.

*Con información de Infobae