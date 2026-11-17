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El exdelantero inglés Wayne Rooney, que desde muy joven se vio expuesto a una fuerte presión mediática, admitió en un podcast este martes que durante su etapa de jugador del Manchester United llegó a desear no vivir más.

Rooney, que tiene ahora 41 años, explicó que su salud mental se degradó después de su matrimonio -en junio de 2008- y del nacimiento de su hijo mayor Kai -noviembre de 2009-, coincidiendo con un momento en el que brillaba con la camiseta del United.

En aquellos días de gloria deportiva, según reveló, llegaba en ocasiones a encerrarse durante dos días consecutivos para beber alcohol, lejos de las miradas ajenas.

"Con distancia, puedo decir que era egoísta, pero estaba viviendo algo que me costaba gestionar. No quería que Kai me viera en ese estado, por eso me escondía", declaró Rooney a "Life At The Midpoint", un podcast de la presentadora británica Gabby Logan.

"Llegué a un punto en el que te planteas no vivir más. No quieres estar rodeado de nadie. No quería que la gente me viera por la calle. No quería entrar en una tienda", añadió.

Este exniño prodigio del fútbol inglés, que se dio a conocer en el Everton con 16 años y que pasó a ser internacional inglés con 17 años, llegó al gigante Manchester United con 18 años y se convirtió allí en el máximo anotador de su historia.

En 2008, Rooney ganó con ese club la Premier League inglesa y la Liga de Campeones europea.

️ | Wayne Rooney has revealed he contemplated suicide around 2009 during the period his son, Kai, was born: “I can look back and say I was selfish, but I knew I was going through something which I was really struggling to deal with. I didn’t want Kai seeing me like that, so that’s why I’d hide away as well. “I got to a place where you’re contemplating suicide. I just didn’t want to be around anyone, I didn’t want to see people in the streets, I didn’t want to go into shops. “I was always comfortable on a football pitch — training or on a pitch — but everything else, [I] really struggled with it.” [Life at the Midpoint podcast] — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 17, 2026

Ante las dificultades anímicas que atravesaba, señaló que se confió primero a su madre y luego a su esposa Coleen, y que después se puso en manos de un profesional.

"Veía a un terapeuta para intentar entender qué es lo que no funcionaba porque con el tiempo veo que estaba en la cumbre de mi carrera. Acababa de tener un hijo, acababa de casarme. Tenía que ser el momento más feliz de mi vida y no lo era", señaló.

Rooney jugó en el Everton de 2002 a 2004, año en el que pasó al Manchester United, donde estuvo hasta 2017.

Después volvió al Everton, tuvo un breve paso por el DC United estadounidense y una última temporada en el Derby County, donde inició su carrera como entrenador.

Actualmente, Rooney es uno de los comentaristas deportivos más importantes de la televisión inglesa.

*Con información de AFP