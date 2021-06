Solórzano Foppa: "Si hay falsedades, pues las dilucidaremos"

Juan Francisco Solórzano Foppa declaró sobre los hechos que le recrimina el Ministerio Público y dijo que si existiera la falsedad, en el acta de constitución del partido político, está dispuesto a enfrentar los hechos y dilucidar el caso.

Solórzano Foppa insistió que en su captura es ilegal, asegura no se cumplieron los protocolos establecidos y se cometieron irregularidades, por lo que pidió que se investigue. insistió que en su captura es ilegal, asegura que no se cumplieron los protocolos establecidos y se cometieron irregularidades, por lo que pidió que se investigue.

Dio a conocer que existe un informe donde el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo capturó justificó que en el operativo de captura, el 19 de mayo, participaron agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI). Lo cual contraviene la norma de esa dependencia del Ministerio de Gobernación, dijo Solórzano Foppa.

El exjefe de la SAT consider´ que la investigación de la Fiscalía contra Delitos Electorales está parcializada y recriminó el hecho que el fiscal Rafael Curruchiche no pidiera orden de captura o citación en contra de otras 12 personas implicadas y solo lo hiciera en contra de 15. Esto porque en el primer día de la audiencia de primera declaración se hizo saber que en total son 27 personas las implicadas.

Respecto de la falsedad del acta de constitución del partido político dijo que si existe la falsedad está dispuesto a aclarar lo ocurrido.

“ No hicimos absolutamente nada malo, no vengo a señalar a coimputados, vengo a asumir los actos que he hecho. Si hay falsedades, pues lo dilucidamos ”

Juan Francisco Solórzano Foppa