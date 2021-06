El exjugador crema que será el nuevo refuerzo del Xelajú MC

"Cualquier jugador tiene objetivos, metas y quiere llegar a un equipo que te inspire a sentirte bien, tal es el caso de Xelajú", dijo el jugador.

La nueva contratación del Xelajú MC, es Juan Barrera, quien ya tuvo participación en Guatemala con el Club de Comunicaciones y Municipal, y ahora será parte del plantel de quetzalteco.

El viernes pasado fue confirmada su contratación por medio de la directiva del Xelajú.

Juan Barrera se une a las nuevas incorporaciones junto al portero Miguel Fraga, Harim Quezada, Javier Orozco, Orlando Moreira, Alexander Cifuentes, Cristopher Ramirez y Aslinn Rodas, en mira de conseguir la sexta luna en el Torneo Apertura 2021.

"Me llamó la directiva de Xela, estuvimos conversando con la directiva, mi representante y yo llegamos a un acuerdo. Las veces que he salido a jugar al extranjero siempre he estado en instituciones serías muy importantes y esta oportunidad que me dio Xelajú es muy valiosa y habría que aprovecharla", comentó Barrera en una entrevista del club.

Objetivos de Juan Barrera

El nicaragüense comentó sobre sus expectativas del club, "El objetivo es ser campeón. Creo que cuando llegas a un equipo grande a una institución importante, el objetivo es llegar aportar en lo que más podas para ser campeón y conseguir cosas importantes".