Exmarchista olímpico denuncia que fue víctima secuestro

Jaime Daniel Quiyuch fue parte de la delegación nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, y se retiró del deporte en 2018.

Actualmente trabaja como piloto de Uber. El exmarchista contó con detalles los momentos de angustia que vivió durante su rapto.

“Fui secuestrado, atado de pies y manos, y golpeado. Eran tres personas. Me pidieron un viaje de la colonia El Milagro hacia el Parque de Mixco, más o menos como a las 9 de la mañana. Resulta que después me encañonaron, todos iban armados", relató.

TE PUEDE INTERESAR:

Estos son los 5 países menos preparados para la pandemia

Lo acusan de robo

Según contó Quiyuch, los secuestradores le envolvieron la cabeza con la misma sudadera que usó en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Como a las 11:30 horas, unas dos horas y media después de que me pidieron la carrera, me llevaron para atrás del carro. Creí que me iban a matar, pero solo se llevaron el vehículo. Me dejaron abandonado en una calle de terracería sobre las faldas del Cerro Alux. Allí me rescataron los bomberos", contó.

LEE ADEMÁS:

Así podrás solicitar el segundo pago del "Bono Familia"

El exdeportista manifestó que los delincuentes se llevaron el carro marca Honda, modelo 2010. El dueño del vehículo lo acusa de autorrobo y exige que le pague.

“No sé qué hacer. Lo que me dijeron es que pida ayuda a Emixtra para que me apoyen con imágenes de sus cámaras de vigilancia. El dueño del carro asegura que yo no me encontraba en tal dirección a la hora que sucedió el hecho. Pido ayuda a las autoridades de tránsito y al Ministerio de Gobernación para revisar las cámaras que demuestren que no soy cómplice y que digo la verdad”, pidió.

NO DEJES DE LEER:

Investigación revela riesgos de privacidad en app "Alerta Guate"

*Con información de CRNnoticias